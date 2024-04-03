Грузія просить Нідерланди затримати члена української делегації, ексміністра часів Саакашвілі

Прокуратура Грузії звернулася до Нідерландів з проханням заарештувати та екстрадувати колишнього міністра юстиції Грузії Зураба Адеішвілі.

Про це повідомляє видання Interpressnews.

Грузинська прокуратура зазначила, що Зурабу Адеішвілі інкримінують тортури полонених, вбивство Бута Робакідзе, побиття Коби Давіташвілі та інші злочини.

Як повідомляє “Європейська правда”, Зураб Адеішвілі є радником генпрокурора України Андрія Костіна. Він перебував у складі української делегації у Гаазі, де 2 квітня проходила конференція щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні у війні проти України.

Видання “Ехо Кавказу” зазначило, що Адеішвілі раніше відвідував Бельгію та Німеччину у складі української делегації. Після цього прокуратура Грузії також направила до цих держав запит на його арешт та екстрадицію.