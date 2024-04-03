Грузія просить Нідерланди затримати члена української делегації, ексміністра часів Саакашвілі

Прокуратура Грузії звернулася до Нідерландів з проханням заарештувати та екстрадувати колишнього міністра юстиції Грузії Зураба Адеішвілі.
Про це повідомляє видання Interpressnews.
Грузинська прокуратура зазначила, що Зурабу Адеішвілі інкримінують тортури полонених, вбивство Бута Робакідзе, побиття Коби Давіташвілі та інші злочини.
Як повідомляє “Європейська правда”, Зураб Адеішвілі є радником генпрокурора України Андрія Костіна. Він перебував у складі української делегації у Гаазі, де 2 квітня проходила конференція щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні у війні проти України.
Видання “Ехо Кавказу” зазначило, що Адеішвілі раніше відвідував Бельгію та Німеччину у складі української делегації. Після цього прокуратура Грузії також направила до цих держав запит на його арешт та екстрадицію.
- Адеішвілі з родиною покинув Грузію після зміни влади в країні у 2012 році. Він проживав за кордоном, а останніми роками переїхав до України.
- Грузинський суд виніс Адеішвілі заочні вироки, зокрема, у справі про банкрутство банку “Карту”, який належить засновнику «Грузинської мрії», мільярдеру Бідзіні Іванішвілі.
- З 2013 року прокуратура Грузії оголосила Зураба Адеішвілі в розшук за низкою звинувачень. Втім, його екстрадиції домогтися не змогла.
- У 2015 році Інтерпол припинив міжнародний розшук Адеішвілі за “червоним циркуляром”.
- У Києві невідомі побили помічника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі. Поліція встановлює обставини інциденту, який стався 7 лютого 2022 року на вулиці Тверський Тупик.