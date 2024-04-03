РБК-Україна: ГУР атакувало завод безпілотників у Татарстані
РБК-Україна: ГУР атакувало завод безпілотників у Татарстані
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
СБУ і ГУР атакували один із найбільших НПЗ Росії, – джерела
СБУ і ГУР атакували один із найбільших НПЗ Росії, – джерела
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ГоловнаСвіт

Грузія просить Нідерланди затримати члена української делегації, ексміністра часів Саакашвілі

Також прокуратура Грузії хоче, щоб ексміністра юстиції екстрадували.

Грузія просить Нідерланди затримати члена української делегації, ексміністра часів Саакашвілі
Зураб Адеішвілі
Фото: вікіпедія

Прокуратура Грузії звернулася до Нідерландів з проханням заарештувати та екстрадувати колишнього міністра юстиції Грузії Зураба Адеішвілі. 

Про це повідомляє видання Interpressnews. 

Грузинська прокуратура зазначила, що Зурабу Адеішвілі інкримінують тортури полонених, вбивство Бута Робакідзе, побиття Коби Давіташвілі та інші злочини.

Як повідомляє “Європейська правда”, Зураб Адеішвілі є радником генпрокурора України Андрія Костіна. Він перебував у складі української делегації у Гаазі, де 2 квітня проходила конференція щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні у війні проти України.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Видання “Ехо Кавказу” зазначило, що Адеішвілі раніше відвідував Бельгію та Німеччину у складі української делегації. Після цього прокуратура Грузії також направила до цих держав запит на його арешт та екстрадицію.

  • Адеішвілі з родиною покинув Грузію після зміни влади в країні у 2012 році. Він проживав за кордоном, а останніми роками переїхав до України.
  • Грузинський суд виніс Адеішвілі заочні вироки, зокрема, у справі про банкрутство банку “Карту”, який належить засновнику «Грузинської мрії», мільярдеру Бідзіні Іванішвілі. 
  • З 2013 року прокуратура Грузії оголосила Зураба Адеішвілі в розшук за низкою звинувачень. Втім, його екстрадиції домогтися не змогла. 
  • У 2015 році Інтерпол припинив міжнародний розшук Адеішвілі за “червоним циркуляром”.
  • У Києві невідомі побили помічника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі. Поліція встановлює обставини інциденту, який стався 7 лютого 2022 року на вулиці Тверський Тупик.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies