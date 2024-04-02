Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)

Секретаріат Міжнародного реєстру збитків буде спочатку збирати заяви від фізичних осіб, житло яких знищили чи пошкодили росіяни.

Сьогодні під час конференції "Відновлення справедливості для України" у Гаазі оголосили про офіційний запуск Міжнародного реєстру збитків, заподіяних українцям війною, яку розв'язала Росія, пише The Guardain.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра повідомила, що секретаріат реєстру буде збирати заяви, обробляти їх, систематизувати, групувати й заносити у відповідні секції. У квітні працюватиме перша категорія реєстру, яка стосуватиметься збитків і шкоди, заподіяних фізичним особам, котрі втратили житло. Для потерпілих розроблять інструкцію, як подавати заяву.

Очікується, що загалом у реєстр надійде до 10 мільйонів запитів, зокрема щодо житлових претензій − від 300до 600 тисяч позовів.

“Це перший суттєвий крок, який робиться. Надзвичайно важливо, що ми сьогодні зустрілися тут, не лише для того, щоб обговорити, як ми будемо притягувати Росію до відповідальності, але й запустити дуже конкретну процедуру, від якої може виграти кожен українець, який постраждав”, – додав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, присутній на конференції.

Як інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, подавати заяви у міжнародний Реєстр збитків можна через “Дію”. “Дані з міжнародного Реєстру будуть основою для майбутніх репарацій”, − зазначив він.

Аби скористатися сервісом, потрібно оновити “Дію”.

“На першому етапі подавайте через застосунок заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади, це важливо”, − сказав міністр.

Далі буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальненасильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава.