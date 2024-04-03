На Ізюмщині дві російські ракети пошкодили навчальний заклад

Російська армія завдала удару двома ракетами по Боровій, що в Ізюмському районі Харківщини. В результаті обстрілу пошкоджено освітню інфраструктуру. За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами "Гром Е-1".

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 3 квітня приблизно о 3:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по селищу Борова Ізюмського району. Пошкоджено навчальний заклад та шкільні гаражі", – зазначили у прокуратурі.

Фото: Харківська обласна прокуратура На Ізюмщині російські ракети пошкодили навчальний заклад

Фото: Харківська обласна прокуратура На Ізюмщині російські ракети пошкодили навчальний заклад

"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – додали прокурори.

Вчора, 2 квітня, внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп'янського району Харківщини загинув чоловік. Його син 11 років, який отримав поранення, помер у лікарні.