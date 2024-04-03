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Окупанти за добу обстріляли Суми та 28 прикордонних сіл Сумщини й Чернігівщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Окупанти за добу обстріляли Суми та 28 прикордонних сіл Сумщини й Чернігівщини
Фото: Wikimedia

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 42 обстріли (223 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє Оперативного командування "Північ". 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

  • Янжулівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Сновська громада:

  • Клюси – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
  • Єліне – 12 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

  • Буда-Вороб’ївська – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
  • Грем’яч – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Сумська область  

Суми – 1 вибух, ймовірно КАБ. 

Сумський район: 

  • Веселівка – 10 вибухів, ймовірно міномет 82 мм. 
  • Новоселиця – 2 вибухи, ймовірно КАБ. 
  • Басівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скид ВП з БПЛа.
  • Майське – 3 вибухи, ймовірно РСЗВ; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
  • Краснопілля – 3 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено декілька будівель.
  • Новодмитрівка – 3 обстріли: 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 
  • Волфине – 8 вибухів, ймовірно НАР з гелікоптера; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
  • Покровка – 2 обстріли: 12 вибухів, ймовірно ствольна артилерія; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Охтирський район: 

  • Дмитрівка – 9 вибухів, ймовірно ствольна артилерія.
  • Велика Писарівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
  • Попівка – 2 обстріли: 24 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 
  • Олександрівка – 10 вибухів, ймовірно НАР з гелікоптера.
  • Пономаренки – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 
  • Лукашівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Шосткинський район:

  • Білокопитове – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
  • Нововасилівка – 3 обстріли: 16 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 
  • Чернацьке – 2 обстріли: 24 вибухи, ймовірно ствольна артилерія.
  • Гаврилова Слобода – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
  • Старикове – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 
  • Нова Гута – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
  • Стара Гута – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія. 
  • Товстодубове – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 
  • Студенок – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Нагадаємо, уночі захисники збили чотири "шахеди". Їх знищили в межах чотирьох різних областей.

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