Окупанти за добу обстріляли Суми та 28 прикордонних сіл Сумщини й Чернігівщини

Нагадаємо, уночі захисники збили чотири "шахеди". Їх знищили в межах чотирьох різних областей.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 42 обстріли (223 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє Оперативного командування "Північ".

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

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