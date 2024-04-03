Росіяни приїхали на війну, аби заробити грошей, їм пообіцяли до 200 000 рублів на місяць.

Прикордонники взяли у полон трьох військовослужбовців армії Росії на Донецькому напрямку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Росіяни за підтримки важкої техніки намагалися штурмувати наші позиції в районі Новомихайлівки, але потрапили під активне вогневе ураження Сил оборони", – розповіли в ДПСУ.

Залишившись без їжі, зв’язку та можливості евакуюватися, троє військовослужбовців армії РФ вирішили здатися у полон, вийшовши на позиції прикордонників та десантників.

"Для встановлення їх осіб та мотивів воювати на території України полонених, під обстрілами, евакуювали з позицій прикордонники Головного оперативно-розшукового відділу "Донецьк", – додали прикордонники.

Згодом полонені повідомили, що приїхали на війну, аби заробити грошей, підписавши короткострокові контракти. Їм пообіцяли до 200 000 рублів на місяць.

Усі затримані військовослужбовці з 10-танкового полку: стрілець, який мав штурмувати позиції, та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.