Протягом доби ЗСУ ліквідували 710 окупантів, – Генштаб

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Фото: Скріншот з відео

Скріншот з відео знищення російської техніки

Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення знищили приблизно 444 370 окупантів та 7009 ворожих танків.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 444370 (+710) осіб,

танків ‒ 7009 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13368 (+18) од,

артилерійських систем – 11142 (+30) од,

РСЗВ – 1025 (+2) од,

засоби ППО ‒ 745 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),

крилаті ракети ‒ 2059 (+1),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30) од,

спеціальна техніка ‒ 1838 (+6).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.