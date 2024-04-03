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Протягом доби ЗСУ ліквідували 710 окупантів, – Генштаб

Українські військові знищили 30 артилерійських систем ворожої армії.

Протягом доби ЗСУ ліквідували 710 окупантів, – Генштаб
Скріншот з відео знищення російської техніки
Фото: Скріншот з відео

Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення знищили приблизно 444 370 окупантів та 7009 ворожих танків.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 444370 (+710) осіб,
  • танків ‒ 7009 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13368 (+18) од,
  • артилерійських систем – 11142 (+30) од,
  • РСЗВ – 1025 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 745 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 2059 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1838 (+6).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.
  • Підрозділи ракетних військ завдали ураження по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, восьми артилерійських системах, одному протитанковому засобу та одній реактивній системі залпового вогню. 
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