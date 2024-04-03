Хмельницька АЕС вивела на максимальну потужність відремонтований енергоблок

Кабмін погодив будівництво ще двох блоків без використання коштів державного бюджету.

На Хмельницькій атомній електростанції енергоблок, який за планом мав бути на відновленні ще два тижні, вивели на максимальну потужність.

Як пояснив Енергоатом на своїй сторінці у Facebook, це дозволяє системі ліпше впоратися з наслідками постійних російських обстрілів, націлених на об'єкти генерації та розподілення електроенергії.

Керівник підприємства Петро Котін подякував співробітникам станції, яким вдалося скоротити термін ремонту.

Міністерство енергетики також повідомило, що Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт щодо будівництва на станції у Хмельницькій області ще двох енергоблоків. Очільник відомства Герман Галущенко стверджує, що це посилить енергетичну безпеку та незалежність України. Документ має погодити Верховна Рада.

Для зведення блоків не будуть використані кошти із державного бюджету: проєкт буде реалізовано за гроші "Енергоатома" з використанням кредитних можливостей.