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В Одесі викрили чергову схему незаконного перетину кордону

Жінка за свої послуги запросила 11 тис. доларів.

В Одесі викрили чергову схему незаконного перетину кордону
В Одесі викрили чергову схему незаконного перетину кордону
Фото: Скріншот з відео

В Одесі правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону за фальшивими довідками про інвалідність.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Штампування” підробок налагодила 50-річна одеситка, ще й зробила знайомого спільником, адже саме він підшуковував для її справ “клієнтів”, - йдеться у повідомленні.

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Жінка за свої послуги запросила 11 тис. доларів. Аванс складав 700 доларів, при отриманні документів треба було заплатити 5,8 тис. доларів, а ще 4,5 тис. їй мали заплатити вже в Молдові. 

Громадянку затримали на гарячому, під час отримання другого траншу грошей.

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