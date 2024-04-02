Жінка за свої послуги запросила 11 тис. доларів.

В Одесі правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону за фальшивими довідками про інвалідність.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Штампування” підробок налагодила 50-річна одеситка, ще й зробила знайомого спільником, адже саме він підшуковував для її справ “клієнтів”, - йдеться у повідомленні.

Жінка за свої послуги запросила 11 тис. доларів. Аванс складав 700 доларів, при отриманні документів треба було заплатити 5,8 тис. доларів, а ще 4,5 тис. їй мали заплатити вже в Молдові.

Громадянку затримали на гарячому, під час отримання другого траншу грошей.