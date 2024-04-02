Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини

Сьогодні, 2 квітня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 226 вибухів.

По Великописарівській громаді армія РФ вдарила з мінометів, артилерії та ракетами з вертольоту.

Також ракетами з вертольоту та дронами росіяни атакували Білопільську громаду.

Юнаківську громаду російські окупанти обстріляли з мінометів та скинули вибухівку з БпЛА.

Росіяни здійснили пуски ракет з вертольотів, удари мінометами, РСЗВ, артилерії по Краснопільській громаді.

По Есманьській, Шалигинській, Зноб-Новгородській, Глухівській та Новослобідській громадам росіяни вдарили з мінометів, а по Середино-Будській та Хотінській - з артилерії.