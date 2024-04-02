Росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії та дронами

Крім того, у Криворізькому районі 45-річний чоловік працював на городі і наїхав культиватором на ворожий снаряд.

Російські окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами-камікадзе і артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог цілив по району із самого ранку. Два рази вдарив дронами-камікадзе і стільки ж – артилерією. Дісталося Нікополю та Червоногригорівській громаді”, - написав Лисак.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено 19 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто та 2 гаража, парник, також зачепило лінії електропередач та газогін.

На щастя, минулося без загиблих і поранених.

Сьогодні ж у Криворізькому районі 45-річний чоловік працював на городі і наїхав культиватором на ворожий снаряд.

Внаслідок обстрілу чоловік отримав поранення, його госпіталізували.