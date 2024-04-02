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Росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії та дронами

Крім того, у Криворізькому районі 45-річний чоловік працював на городі і наїхав культиватором на ворожий снаряд. 

Росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії та дронами
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами-камікадзе і артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

“Ворог цілив по району із самого ранку. Два рази вдарив дронами-камікадзе і стільки ж – артилерією. Дісталося Нікополю та Червоногригорівській громаді”, - написав Лисак. 

Він уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено 19 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто та 2 гаража, парник, також зачепило лінії електропередач та газогін.  

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На щастя, минулося без загиблих і поранених.

Сьогодні ж у Криворізькому районі 45-річний чоловік працював на городі і наїхав культиватором на ворожий снаряд. 

Внаслідок обстрілу чоловік отримав поранення, його госпіталізували.

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