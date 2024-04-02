МВС спростувало фейк про начебто проведення "евакуації" з Харкова

"Наразі Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, зокрема і в Харківській області", - наголосило міністерство.

Міністерство внутрішніх справ і Центр протидії дезінформації при РНБО України розповіли про новий російський інформаційний вкид щодо ситуації в Харкові.

Як повідомила пресслужба відомства, в українському інформаційному просторі з’являються повідомлення нібито від ДСНС України щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами.

"МВС разом із ЦПД інформує, що вказані публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Таким чином російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві", - повідомило МВС.

Міністерство закликало українців не довіряти сумнівним джерелам інформації і наголосило, що українські захисники утримують свої позиції.

"Наразі Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, зокрема і в Харківській області", - йдеться у заяві МВС.