​Кабмін дозволив студентам від 18 до 22 років виїжджати за кордон у межах освітньої академічної мобільності

Сьогодні, 2 квітня, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки.
Постанова передбачає, що студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за умов, якщо вони:
- віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
- навчаються на денній формі в закладах вищої освіти державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);
- є учасниками освітньої академічної мобільності;
- їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на один семестр.
Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати:
- довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:
- підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном;
- відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;
- підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
- копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;
- е-квиток студента, перевіреного засобами порталу «Дія»;
- військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.
"Академічна мобільність - можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів - це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами", - зазначили в МОН.
- У листопаді минулого року повідомлялося, що частка чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання зросла до 70%, а їхній середній вік збільшився до 27 років.Таким чином, близько 110 тис. чоловіків використали здобуття вищої освіти для уникнення мобілізаці.