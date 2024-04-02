​Кабмін дозволив студентам від 18 до 22 років виїжджати за кордон у межах освітньої академічної мобільності

Посвята у студенти у КНУ ім. Тараса Шевченка

Сьогодні, 2 квітня, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки.

Постанова передбачає, що студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за умов, якщо вони:

віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються на денній формі в закладах вищої освіти державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

є учасниками освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на один семестр.

Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати:

довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:

підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

е-квиток студента, перевіреного засобами порталу «Дія»;

військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

"Академічна мобільність - можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів - це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами", - зазначили в МОН.