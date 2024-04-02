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​Кабмін дозволив студентам від 18 до 22 років виїжджати за кордон у межах освітньої академічної мобільності

Уряд вніс зміни до Правил перетину кордону студентами денної форми навчання.

​Кабмін дозволив студентам від 18 до 22 років виїжджати за кордон у межах освітньої академічної мобільності
Посвята у студенти у КНУ ім. Тараса Шевченка
Фото: facebook/Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сьогодні, 2 квітня, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки.

Постанова передбачає, що студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за умов, якщо вони:

  • віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
  • навчаються на денній формі в закладах вищої освіти державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);
  • є учасниками освітньої академічної мобільності;
  • їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на один семестр.

Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати:

  • довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:
  • підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном;
  • відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;
  • підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
  • копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;
  • е-квиток студента, перевіреного засобами порталу «Дія»;
  • військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

"Академічна мобільність - можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів - це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами", - зазначили в МОН.

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