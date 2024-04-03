Україна та Фінляндія підписали угоду про безпекову співпрацю

Президент Фінляндії та України Александр Стубб і Володимир Зеленський підписали сьогодні у Києві угоду про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку.
Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.
Угода чинна протягом десяти років і посилює підтримку й захист України на шляху до членства в НАТО і ЄС.
“Сьогодні ми з Президентом Фінляндії Александром Стуббом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії”, − зазначив український лідер.
Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.
Гельсінкі допомагатимуть Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.
Зеленський подякував Стуббу за новий, 23-й пакет допомоги нашій країні на суму 188 млн євро. Таким чином, загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії, наблизилася до 2 млрд євро.
Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро.
Agreement on security cooperation and long-term support between the Republic of Finland and Ukrainehttps://t.co/CkvvO9ezWu— TPKanslia (@TPKanslia) April 3, 2024
Безпекові гарантії: чого прагне Україна
- За дорученням Володимира Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча групу з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір.
- У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він.
- У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України.
- До декларації загалом приєдналися 32 держави. Станом на сьогодні наша країна уклала вже вісім двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.