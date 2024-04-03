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Україна та Фінляндія підписали угоду про безпекову співпрацю

Гельсінкі надаватимуть довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватимуть співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

Україна та Фінляндія підписали угоду про безпекову співпрацю
Президент Фінляндії та України Александр Стубб і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Фінляндії та України Александр Стубб і Володимир Зеленський підписали сьогодні у Києві угоду про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

Угода чинна протягом десяти років і посилює підтримку й захист України на шляху до членства в НАТО і ЄС.

“Сьогодні ми з Президентом Фінляндії Александром Стуббом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії”, − зазначив український лідер.

Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

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Гельсінкі допомагатимуть Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових. 

Зеленський подякував Стуббу за новий, 23-й пакет допомоги нашій країні на суму 188 млн євро. Таким чином, загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії, наблизилася до 2 млрд євро.

Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро.

Президент Фінляндії та України Александр Стубб і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента
Президент Фінляндії та України Александр Стубб і Володимир Зеленський

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