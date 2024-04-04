Фіала заявив, що Чехія виділить десятки мільйонів євро на боєприпаси для України

До програми під керівництвом Праги долучилися майже 18 країн.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Прага виділить десятки мільйонів євро на ініціативу зі закупівлі сотні тисяч артилерійських боєприпасів для України, повідомило Reuters.

Артилерійські боєприпаси зараз є найбільш нагальною потребою України. Видання зазначає, що сторони використовують сильний артилерійський вогонь для утримання здебільшого статичних, укріплених позицій вздовж лінії фронту завдовжки 1000 км.

До програми під керівництвом Чехії долучилися майже 18 країн. Наразі найбільший внесок пообіцяла зробити Німеччина − 576 мільйонів євро за 180 000 артилерійських пострілів.

Фіала вчора повідомив в ефірі телеканалу CNN Prima News, що чеський внесок становитиме сотні мільйонів крон, що дорівнює кільком десяткам мільйонів євро. “Це приблизно відповідає тій частці, яку повинна вкласти країна нашого розміру та добробуту”, − зазначив керівник уряду.