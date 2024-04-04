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В Брюсселі стартує Рада Україна-НАТО. Головний меседж Кулеби – потреба в Patriot як єдиному засобі проти балістики

Лише за березень Росія атакувала українців понад 90 балістичними ракетами. 

В Брюсселі стартує Рада Україна-НАТО. Головний меседж Кулеби – потреба в Patriot як єдиному засобі проти балістики
Дмитро Кулеба та Єнс Столтенберг
Фото: скріншот

У Брюсселі сьогодні проходить Рада Україна-НАТО. Головним меседжем Києва на цій зустрічі буде термінова потреба отримати більше систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки лише вони здатні боротися з балістичними ракетами.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Столтенберг сказав, що боротьба України в війні проти Росії є боротьбою за спільну безпеку. 

Він також знову підкреслив, що інвестиції в оборону України – це інвестиції у власну безпеку Альянсу.

"Ми також обговоримо довготривалі фінансові зобов'язання", – повідомив про плани на засідання Ради генсек.

Дмитро Кулеба подякував Столтенбергу за персональний внесок у допомогу Україні.

"Я приїхав сюди на тлі тривалих безпрецедентних ракетних і дронових атак Росії проти України. Сьогодні вночі Харків був атакований десятками дронів. Росія систематично руйнує українську економіку, вбиває українців і руйнує міста, бо її стратегією є стерти Україну з мапи", – сказав він. 

Кулеба додав, що його головний меседж сьогодні – це ППО Patriot. 

"Збереження українських життів, збереження економіки і міст залежить від спроможностей Patriot та інших систем ППО. Я говорю про Patriot, бо лише вони здатні збивати балістичні ракети. А лише за березень Україну атакували 94 балістичні ракети. Але постачання Patriot залежить від союзників", – сказав він.

  • Учора Кулеба сказав, що партнери, маючи понад сто систем Patriot, поки що не готові поділитися з Україною додатково п'ятьма-сімома, що є мінімумом, який потрібен для додаткового захисту України. Український міністр вважає, що надання Україні ППО є питанням політичної волі. 
  • Сьогодні в Брюсселі відзначають 75-річчя з дня створення НАТО. Деякі міністри закордонних справ згадали про Україну та російську агресію. 
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