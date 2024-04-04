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У Британії 600 юристів, науковців і старших суддів заявляють про порушення міжнародного права через озброєння Ізраїлю

Вони закликають прем'єр-міністра Ріші Сунака ввести санкції проти фізичних та юридичних осіб, які зробили заяви, що підбурюють до геноциду проти палестинців. 

У Британії 600 юристів, науковців і старших суддів заявляють про порушення міжнародного права через озброєння Ізраїлю
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

У Великобританії понад 600 юристів, науковців і старших суддів у відставці звернулися до прем’єр-міністра Ріші Сунака з попередженням, що британський уряд порушує міжнародне право, продовжуючи озброювати Ізраїль, пише The Guardian.

Лист, зокрема, підписали три колишні судді Верховного суду, зокрема президентка Бренда Гейл.

Підписанти заявляють, що нинішня ситуація в Газі є “катастрофічною”. І, "враховуючи висновок Міжнародного суду правосуддя (ICJ)", що там існує вірогідний ризик вчинення геноциду, Лондон юридично зобов’язаний вчиняти дії для його запобігання.

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17-сторінковий лист, який також є юридичним висновком, надіслали вчора ввечері. 

“Хоча ми вітаємо дедалі рішучіші заклики вашого уряду до припинення бойових дій і безперешкодного надходження до Гази гуманітарної допомоги, водночас продовження продаж зброї та систем озброєння Ізраїлю та підтримка погрози про зупинення допомоги Великобританії UNRWA (Агентству ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході) суттєво не відповідає зобов'язанням вашого уряду з міжнародного права”, − йдеться у ньому.

У листі міститься заклик до уряду працювати над постійним припиненням вогню та ввести санкції “проти фізичних та юридичних осіб, які зробили заяви, що підбурюють до геноциду проти палестинців”. 

Також зазначено, що відновлення фінансування UNRWA, яке було скасовано після ще не підтверджених звинувачень Ізраїлю в тому, що 12 співробітників агентства ООН були причетні до нападів 7 жовтня, необхідне для “ефективного надходження та розподілу засобів існування для палестинців у Газі, а також запобігання геноциду”.

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