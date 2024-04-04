Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт

У кандидата в президенти США Дональда Трампа чергова судова проблема: виявилося, що застава у 175 мільйонів доларів, яку він сплатив у справі про цивільне шахрайство, не була прийнята.
Як пише Newsweek, в електронній судовій системі зазначено, що документи республіканця було "повернено на доопрацювання" Причиною названо відсутність фінансового звіту та довіреності.
У разі несплати штрафу прокуратура штату Нью-Йорка раніше погрожувала Трампу відібрати в нього майно, зокрема легендарну башту його імені та розкішний маєток у Флориді.
- Спершу суд постановив, що Трамп має сплатити 350 млн доларів штрафу за шахрайство, а з урахуванням відсотків покарання зросло до 454 млн.
- Мільярдеру, в якого є проблема з готівкою, не вдалося отримати таку суму від компаній-поручителів, через що загроза конфіскації майна стала цілком реальною.
- Республіканець намагався залучити кошти прихильників, які ті жертвують на його передвиборчу кампанію – що не є цілком легальним.
- Зрештою суд знизив суму застави майже утричі.