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Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт

В електронній системі зазначено, що документи республіканця "повернено на доопрацювання".

Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У кандидата в президенти США Дональда Трампа чергова судова проблема: виявилося, що застава у 175 мільйонів доларів, яку він сплатив у справі про цивільне шахрайство, не була прийнята. 

Як пише Newsweek, в електронній судовій системі зазначено, що документи республіканця було "повернено на доопрацювання" Причиною названо відсутність фінансового звіту та довіреності.

У разі несплати штрафу прокуратура штату Нью-Йорка раніше погрожувала Трампу відібрати в нього майно, зокрема легендарну башту його імені та розкішний маєток у Флориді.

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