Латвія оголосила в розшук ексдепутатку Сейму Глорію Гревцову

Прокуратура Латвії висунула звинувачення колишній депутатці Сейму Глорії Гревцовій від партії "Маладолатиші". Її підозрюють у виправданні скоєних Росією військових злочинів.

Про це повідомляє Delfi.

Оскільки Гревцова не відреагувала на повістки, а за місцем проживання її не знайшли, ексдепутатку оголосили в розшук.

Попри оголошення в розшук, Гревцова, як і раніше, активна в соціальних мережах.

Вона стартує під другим номером за списком партії "Младолатиші" на майбутніх виборах до Європарламенту.

Гревцовій пред'явлено звинувачення за двома статтями - за виправдання військових злочинів та розпалювання національної ворожнечі.

За це їй може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, пробаційного нагляду, громадських робіт, штрафу.

Кримінальний процес проти Гревцової розпочали у зв'язку з її відеозверненням в TikTok. У ролику засумнівалась у достовірності інформації, розміщеної в Музеї окупації Латвії, та словах гіда.

Також првоохоронці виявили інші відеозвернення Гревцової, які містять ознаки кримінальних злочинів. В них присутнє виправдання військових злочинів Росії в Україні.