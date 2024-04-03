Латвія оголосила в розшук ексдепутатку Сейму Глорію Гревцову

Прокуратура Латвії висунула звинувачення колишній депутатці Сейму Глорії Гревцовій від партії "Маладолатиші". Її підозрюють у виправданні скоєних Росією військових злочинів.
Про це повідомляє Delfi.
Оскільки Гревцова не відреагувала на повістки, а за місцем проживання її не знайшли, ексдепутатку оголосили в розшук.
Попри оголошення в розшук, Гревцова, як і раніше, активна в соціальних мережах.
Вона стартує під другим номером за списком партії "Младолатиші" на майбутніх виборах до Європарламенту.
Гревцовій пред'явлено звинувачення за двома статтями - за виправдання військових злочинів та розпалювання національної ворожнечі.
За це їй може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, пробаційного нагляду, громадських робіт, штрафу.
Кримінальний процес проти Гревцової розпочали у зв'язку з її відеозверненням в TikTok. У ролику засумнівалась у достовірності інформації, розміщеної в Музеї окупації Латвії, та словах гіда.
Також првоохоронці виявили інші відеозвернення Гревцової, які містять ознаки кримінальних злочинів. В них присутнє виправдання військових злочинів Росії в Україні.
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У січні цього року стало відомо, що євродепутатку із Латвії Тетяну Жданок завербувала ФСБ Росії. Вона регулярно листувалася і зустрічалася із представником ФСБ, а також просила гроші на організацію проросійських заходів.
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За даними розслідування, Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року.
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Після публікації Європарламент почав розслідування зв'язків депутатки від Латвії із ФСБ Росії. Пресслужба Європарламенту поки що вважає за краще утриматися від коментарів звинувачення проти Жданок. Однак там додали, що ці звинувачення вже раніше лунали в самій Латвії.
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Голова ЄП Роберта Мецола заявила, що дуже серйозно ставиться до звинувачень на адресу депутатки, тож передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки.
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Проте Тетяна Жданок заперечила співпрацю із спецслужбами. За її словами, публікація розслідування про зв'язки з офіцерами ФСБ Росії може бути пов'язана з проведенням заходу пам'яті жертв Голокосту.
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Після публікацій у ЗМІ про шпигунство лавійської євродепутатки Тетяни Жданок на користь Росії, троє її співвітчизників написали листа, у якому стверджують, що цей випадок непоодинокий.
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У Латвії розпочали кримінальне розслідування можливої співпраці депутатки Європейського парламенту Тетяни Жданок (Російський союз Латвії) і спецслужб Росії.