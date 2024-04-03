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Російські окупанти знищують заповідник “Херсонес Таврійський” у Криму

Окупанти під виглядом відкриття монастиря прагнуть захопити об'єкти культурної світової спадщини.

Російські окупанти знищують заповідник “Херсонес Таврійський” у Криму
Херсонес Таврійський, на задньому плані – храм Святого Володимира
Фото: Вікіпедія

Так званий "духівник Путіна", митрополит Тихон Шевкунов, очолює пограбування та знищення музею-заповідника "Херсонес Таврійський" від імені РПЦ. 

Про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр.

Окупанти під виглядом відкриття монастиря прагнуть захопити об'єкти культурної світової спадщини.

Зокрема, росіяни руйнують саму територію об'єкту ЮНЕСКО. Вони зводять пропагандистські інсталяції, ведуть незаконне будівництво та порушують автентичність. Крім того, проводяться псевдоісторичні екскурсії для виправдання "прав" Росії на ці землі.

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“Ситуація навколо "Херсонесу" - цинічне пограбування та знищення світової культурної спадщини за безпосередньої участі вищих кремлівських кіл. Черговий акт варварства Росії”, - наголосили у Кримськотатарському ресурсному центрі.

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