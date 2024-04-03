Найбільше ворог атакує Сумщину авіабомбами, — ОВА

За три місяці було нанесено 412 авіаційних ударів по громадах Сумської області.

Впродовж останніх трьох місців ворог найбільше атакував Сумську область керованими авіабомбами. Саме КАБи найчастіше використовує російська армія.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Найбільша на сьогодні шкода від керованих авіаракет. За три місяці було 412 авіаударів із застосуванням КАБів", — зазначив Артюх.

Також Артюх підкреслив, що атаки з використанням авіабомб вагою 1500 кг на Сумщині більше не повторювалися.