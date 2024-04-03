Найбільше ворог атакує Сумщину авіабомбами, — ОВА

Впродовж останніх трьох місців ворог найбільше атакував Сумську область керованими авіабомбами. Саме КАБи найчастіше використовує російська армія.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
"Найбільша на сьогодні шкода від керованих авіаракет. За три місяці було 412 авіаударів із застосуванням КАБів", — зазначив Артюх.
Також Артюх підкреслив, що атаки з використанням авіабомб вагою 1500 кг на Сумщині більше не повторювалися.
- Під час ударів по Великій Писарівці на Сумщині росіяни вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500.