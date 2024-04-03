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Найбільше ворог атакує Сумщину авіабомбами, — ОВА

За три місяці було нанесено 412 авіаційних ударів по громадах Сумської області. 

Найбільше ворог атакує Сумщину авіабомбами, — ОВА
Двоє осіб загинуло на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

Впродовж останніх трьох місців ворог найбільше атакував Сумську область керованими авіабомбами. Саме КАБи найчастіше використовує російська армія.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"Найбільша на сьогодні шкода від керованих авіаракет. За три місяці було 412 авіаударів із застосуванням КАБів", — зазначив Артюх.

Також Артюх підкреслив, що атаки з використанням авіабомб вагою 1500 кг на Сумщині більше не повторювалися.

  • Під час ударів по Великій Писарівці на Сумщині росіяни вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500. 
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