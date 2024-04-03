Отримали підозри семеро осіб, які причетні до заволодіння 94,8 млн грн Укрзалізниці

Серед підозрюваних (посади вказано на час вчинення злочину):

Семеро зловмисників, які причетні до заволодіння 94,8 млн грн коштів Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів, отримали підозри.

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