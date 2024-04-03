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Дмитро Кулеба про системи ППО від союзників: це лише питання політичної волі

Міністр зауважив, що партнери, маючи понад 100 систем Patriot, поки що не готові поділитися додатково 5-7, – мінімумом, який потрібен для додаткового захисту України.

Дмитро Кулеба про системи ППО від союзників: це лише питання політичної волі
міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: Макс Требухов

Партнери України не забезпечують достатню протиповітряну оборону нашої держави для захисту від російських ракетних атак, хоча у їхніх власних арсеналах є понад 100 систем Patriot.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, надання нових систем ППО Києву – це лише питання політичної волі, передає Reuters.

"Партнери надали нам свої різні системи (ППО), ми це цінуємо, але цього просто недостатньо з огляду на масштаби війни", – сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що союзники не готові поділитися ще 5-7 системами – це мінімум, який потрібен Києву для забезпечення значного додаткового захисту.

"Хіба це така велика проблема? Невже неможливо забезпечити Україну мінімальним запитом?.. І рішення є. Це лише питання політичної волі. Тому хтось має ухвалити рішення", – сказав глава МЗС.

Кулеба додав, що йому незрозуміло, чому союзники досі не надали додаткових Patriot-ів, тим більше, що партнери Києва не зіткнулися з ракетною загрозою, з якою Україна стикається щодня.

Міністр також сказав, що така підтримка допоможе перемогти Росію та запобігти більш масштабній війні в Європі.

"Коли я кажу, що Європа буде в стані війни і ракети будуть падати на Брюссель та інші європейські міста, я не перебільшую. Все це станеться, якщо Україна не виграє війну проти Росії", – наголосив Кулеба.

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