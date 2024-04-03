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Міністр закордонних справ Польщі підтримав створення для України фонду на 100 млрд євро

Радослав Сікорський заявив, що Варшава підтримує ініціативу Генсека блоку НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі підтримав створення для України фонду на 100 млрд євро
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав створення для України фонду НАТО в розмірі 100 мільярдів євро.

Про це повідомляє The Guardian.

Урядовець сказав журналістам: “Ми підтримуємо зусилля генсека”.

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  • Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити фонд для підтримки України на суму 100 млрд доларів протягом п’яти років. Це рішення лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні.
  • Створення такого фонду підтримала також Канада. Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що безпекова допомога була однією з ідей, яку Канада запропонувала під час переговорів у “Групі семи”. Урядовиця бере зараз участь у міністерській зустрічі блоку НАТО, що триває у Брюсселі,
  • Також США та інші західні країни розглядають можливість переведення Української оборонної контактної групи (“Рамштайн”) під контроль НАТО.
  • Пізніше Столтенберг заявив, що НАТО має забезпечити передбачувану допомогу України і змінити динаміку підтримки. За його словами, НАТО повинно забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу Україні у довгостроковій перспективі, щоб “менше покладалися на добровільні внески та більше на зобов’язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції та більше на багаторічні обіцянки”.
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