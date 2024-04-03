Міністр закордонних справ Польщі підтримав створення для України фонду на 100 млрд євро

Про це повідомляє The Guardian .

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав створення для України фонду НАТО в розмірі 100 мільярдів євро.

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