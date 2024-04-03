Міністр закордонних справ Польщі підтримав створення для України фонду на 100 млрд євро

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав створення для України фонду НАТО в розмірі 100 мільярдів євро.
Про це повідомляє The Guardian.
Урядовець сказав журналістам: “Ми підтримуємо зусилля генсека”.
- Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити фонд для підтримки України на суму 100 млрд доларів протягом п’яти років. Це рішення лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні.
- Створення такого фонду підтримала також Канада. Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що безпекова допомога була однією з ідей, яку Канада запропонувала під час переговорів у “Групі семи”. Урядовиця бере зараз участь у міністерській зустрічі блоку НАТО, що триває у Брюсселі,
- Також США та інші західні країни розглядають можливість переведення Української оборонної контактної групи (“Рамштайн”) під контроль НАТО.
- Пізніше Столтенберг заявив, що НАТО має забезпечити передбачувану допомогу України і змінити динаміку підтримки. За його словами, НАТО повинно забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу Україні у довгостроковій перспективі, щоб “менше покладалися на добровільні внески та більше на зобов’язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції та більше на багаторічні обіцянки”.