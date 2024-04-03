Канада готова підтримати ідею Столтенберга щодо створення фонду для України на $100 мільярдів

Канада готова підтримати пропозицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про створення 100-мільярдного фонду підтримки України на найближчі п'ять років.
"Ми завжди готові підтримати різні ідеї, які представляє генеральний секретар. Ми вже також взяли на себе зобов'язання щодо надання Україні довгострокової безпекової допомоги. Прем'єр-міністр Трюдо був в Україні нещодавно, тож я думаю, що ми зможемо зробити це протягом наступних п'яти років", – заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі перед початком зустрічі зі своїми колегами у Брюсселі, пише Укрінформ.
Вона повідомила, що безпекова допомога була однією з ідей, яку Канада запропонувала під час переговорів у G7, щоб переконатися, що Україна матиме сильну переговорну позицію, коли війна закінчиться, а Росія все ще залишатиметься її вкрай небезпечним сусідом.
Крім того, канадська міністерка сподівається, що США знайдуть спосіб, щоб допомагати Україні.
Вона нагадала, що Росію підтримує Китай, коли мова йде про Україну, і "саме тому ми повинні протистояти цим загрозам разом".
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити фонд для підтримки України на суму 100 млрд доларів протягом п’яти років. Це рішення лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні. Обговорення цієї пропозиції Столтенберга відбудуться під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3 та 4 квітня.
- Також США та інші західні країни розглядають можливість переведення Української оборонної контактної групи (“Рамштайн”) під контроль НАТО.
- ПІзніше Столтенберг заявив, що НАТО має забезпечити передбачувану допомогу України і змінити динаміку підтримки. За його словами, НАТО повинно забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу Україні у довгостроковій перспективі, щоб “менше покладалися на добровільні внески та більше на зобов’язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції та більше на багаторічні обіцянки”.