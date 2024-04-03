Канада готова підтримати ідею Столтенберга щодо створення фонду для України на $100 мільярдів

У країні сподіваються, що і США знайдуть спосіб, щоб допомагати Україні.

Канада готова підтримати пропозицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про створення 100-мільярдного фонду підтримки України на найближчі п'ять років.

"Ми завжди готові підтримати різні ідеї, які представляє генеральний секретар. Ми вже також взяли на себе зобов'язання щодо надання Україні довгострокової безпекової допомоги. Прем'єр-міністр Трюдо був в Україні нещодавно, тож я думаю, що ми зможемо зробити це протягом наступних п'яти років", – заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі перед початком зустрічі зі своїми колегами у Брюсселі, пише Укрінформ.

Вона повідомила, що безпекова допомога була однією з ідей, яку Канада запропонувала під час переговорів у G7, щоб переконатися, що Україна матиме сильну переговорну позицію, коли війна закінчиться, а Росія все ще залишатиметься її вкрай небезпечним сусідом.

Крім того, канадська міністерка сподівається, що США знайдуть спосіб, щоб допомагати Україні.

Вона нагадала, що Росію підтримує Китай, коли мова йде про Україну, і "саме тому ми повинні протистояти цим загрозам разом".