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Зеленський і новопризначений прем’єр-міністр Португалії доручили командам готувати безпекову угоду

Також сторони обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей.

Зеленський і новопризначений прем’єр-міністр Португалії доручили командам готувати безпекову угоду
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. 

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережах, сторони обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між обома державами.

Також Зеленський і Монтенегру доручили своїм командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 і скоординували майбутні спільні контакти.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

  • За дорученням Володимира Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча групу з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір
  • У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. 
  • У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. 
  • До декларації загалом приєдналися 32 держави. Станом на сьогодні наша країна уклала вже вісім двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.
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