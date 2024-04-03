Зеленський і новопризначений прем’єр-міністр Португалії доручили командам готувати безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.
Як ідеться в дописі глави держави у соцмережах, сторони обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між обома державами.
Також Зеленський і Монтенегру доручили своїм командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 і скоординували майбутні спільні контакти.
Безпекові гарантії: чого прагне Україна
- За дорученням Володимира Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча групу з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір.
- У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він.
- У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України.
- До декларації загалом приєдналися 32 держави. Станом на сьогодні наша країна уклала вже вісім двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.