Зеленський і новопризначений прем’єр-міністр Португалії доручили командам готувати безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережах, сторони обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між обома державами.

Також Зеленський і Монтенегру доручили своїм командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 і скоординували майбутні спільні контакти.

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