Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і 12-й генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сьогодні у Києві презентують рекомендації щодо безпекових гарантій для України.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Документ передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України та компенсації усіх збитків.

У рекомендаціях закликають до створення Київського безпекового договору – спільного документа про стратегічне партнерство, що об’єднає Україну та держави-гаранти.

Фото: president.gov.ua

Фото: ОПУ

Передбачається багаторівневий підхід до гарантій: основна група союзників має взяти на себе чіткі зобов’язання щодо підтримки ЗСУ, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів.

Гаранти повинні утримуватися від скасування санкцій проти Росії, узгоджених з 2014 року, допоки РФ:

не припинить агресію проти України;

не гарантує, що в майбутньому не нападе на Україну;

не компенсує Україні збитки, завдані під час вторгнення.

Запропоновані рекомендації передбачають:

ресурси для України на утримання потужних ЗСУ, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням Росії;

багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, масштабовану передачу зброї та розвідувальну підтримку з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою ЄС і НАТО;

гарантії безпеки, що окреслюють низку зобов’язань, узятих групою гарантів разом з Україною. Вони повинні бути політично та юридично обов’язковими для виконання.

Договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Група держав-гарантів може складатися із США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Пакет гарантій містить превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру для уникнення нової агресії, а також заходи, що мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Договір передбачає повноцінний санкційний пакет проти Російської Федерації, а також може містити додаткові компоненти, такі як угоди про забезпечення України сучасними системами ППО/ПРО та регіональні угоди про безпеку в Чорному морі.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Цю групу він очолюватиме спільно з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.