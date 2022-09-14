Президент Мексики має план припинення війни РФ проти України: “перемир’я щонайменше на п’ять років”
Президент Мексики має план припинення війни РФ проти України: “перемир’я щонайменше на п’ять років”
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
ГоловнаСуспільствоВійна

На деокупованій Харківщині СБУ затримала колаборанта, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців

Чоловік із 2014 року активно підтримував РФ та виражав свою позицію проти України та її влади.

На деокупованій Харківщині СБУ затримала колаборанта, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців
Фото: СБУ

Мешканець с. Новий Бурлук Чугуївського району з 2014 року активно підтримував РФ та виражав свою позицію проти України та її влади. Після окупації населеного пункту колаборант почав допомагати армії країни-агресора.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, зловмисник з березня 2022 року надавав ворожим солдатам продукти, забезпечував окупантів житлом, наводив рашистів на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів, а також допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.

Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.

Співробітники СБУ затримали колаборанта під час оперативного відпрацювання деокупованих територій. Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) КК України.

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині. Її знайшли після звільнення смт Шевченкове.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також