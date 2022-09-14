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Триває операція з деокупації Харківщини, – Синєгубов

Наразі вже звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 000 людей.

Триває операція з деокупації Харківщини, – Синєгубов
Скріншот відео
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Цієї ночі обстрілів міста Харкова та населених пунктів Харківської області не зафіксовано.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів. На жаль, є поранені. За даними Центру екстреної медичної допомоги, одна людина госпіталізована в Ізюмському районі, одна – в Куп’янському, одна – в Чугуївському", – написав він у Telegram.

Також Синєгубов повідомив, що на Харківщині триває операція з деокупації області. Наразі вже звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 000 людей.

"На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу. Дякуємо ЗСУ, віримо в наших військових та спільно працюємо на нашу остаточну перемогу!" – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, для відновлення інфраструктури Харківської області уряд виділив 400 млн грн.

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