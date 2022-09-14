Російські війська двічі за ніч атакували Нікополь

Без світла лишилися майже 3 000 родин, частину уже підключили.

Російські війська в ніч на середу обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. В результаті пошкоджено житлові будинки, газопроводи та лінії електропередачі.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

"На Нікопольщині знову було гаряче від російських снарядів… Ворог обстріляв район тричі за ніч. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих", - написав він.

Сам Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджені до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередачі. Без світла лишилися майже 3 000 родин. Частину уже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі.

У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які лишилися без води через ворожі обстріли напередодні увечері, тривають відновлювальні роботи.

У решті районів ніч минула без обстрілів, і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, раніше російські війська протягом ночі шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Російські війська протягом ночі шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Всю ніч від обстрілів потерпала Нікопольщина… Росіяни ударили по району шість разів. Скерували на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади «Урагани», «Гради» та важку артилерію. Минулося без постраждалих", – написав Резніченко.

Понівечені 16 багатоповерхових і приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. Масштаби пошкоджень уточнюються.

"В інших районах вночі кричали сирени, та обійшлося без атак, і на цю хвилину спокійно", – додав голова ОВА.

Згодом він написав, що після кількох днів боротьби за життя в лікарні помер чоловік, який постраждав під час обстрілу Дніпра.

Нагадаємо, позаминулої ночі армія РФ також вночі била "Ураганами" і "Градами" по Дніпропетровській області. Під ударами перебували Нікопольський і Криворізький райони.