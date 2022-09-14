Майже всі росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, – ISW

“Якщо Киселівка наша, то ми можемо казати, що до Херсона залишилось 15 кілометрів”, зазначив радник голови Херсонської ОВА.

Супутникові знімки показують, що практично всі росіяни залишили передові позиції у селі Киселівка – за 15 км на північний захід від Херсона.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій”, – йдеться у повідомленні.

Це узгоджується з чутками про те, що війська “ДНР” залишили Киселівку та відійшли до Дніпра.

Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою – крайньою частиною Херсона.

“Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західні околиці міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям”, – зазначають аналітики.

Зі свого боку радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань зазначив, що у разі, коли окупанти вийшли з Киселівки за канал, то можна говорити, що до Херсона залишилося 15 кілометрів.

“Якщо Киселівка наша, то ми можемо казати, що до Херсона залишилось 15 кілометрів”, – написав він у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, міністр оборон України Олексій Резніков пояснив, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області просувається повільніше, ніж у Харківській, оскільки Херсонщина – це сільськогосподарський регіон "з іригаційними каналами".