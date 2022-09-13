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Контрнаступ на Херсонщині просувається повільніше, бо це – сільськогосподарський регіон, – Резніков

Російські військові можуть використовувати іригаційні канали як оборонні траншеї.

Контрнаступ на Херсонщині просувається повільніше, бо це – сільськогосподарський регіон, – Резніков
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області просувається повільніше, ніж у Харківській, оскільки Херсонщина – це сільськогосподарський регіон "з іригаційними каналами".

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив FT, пише НВ.

Міністр зазначив, що російські військові можуть використовувати іригаційні канали як оборонні траншеї.

"Російська Федерація відправила в Херсонську область чеченців, завдання яких – не дати російським військам покинути свої позиції", – розповів Резніков.

 

Нагадаємо, ЗСУ звільнили населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка у Херсонській області.

Ворог відмовився від проведення псевдореферендуму на Херсонщині. Водночас окупанти посилили поліцейські та терористичні заходи щодо представників руху опору на тимчасово окупованих територіях.

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