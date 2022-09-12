Окупанти відмовилися від проведення псевдореферендуму в Херсонській області, – Гуменюк

Ворог відмовився від проведення псевдореферендуму на Херсонщині. Водночас окупанти посилили поліцейські та терористичні заходи щодо представників руху опору на тимчасово окупованих територіях.

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

"Наразі мова про проведення так званого референдуму не йде. Вони не можуть навіть сформувати комісії, які б працювали та імітували цей референдум. Зараз вони змінили риторику та заговорили про безпекову складову, бо їм дуже небезпечно та тривожно навіть на тих територіях, які вони вважали стабільно окупованими", – заявила вона.

Водночас, за її словами, окупанти посилюють поліцейські заходи навколо Херсона.

"Беручи місто у кільце блокпостів та патрулів. Втім спрацьовує наш вогневий контроль. Район зосередження техніки та озброєння сьогодні вночі було вражено. Не зважаючи на це зовнішнє кільце", – сказала Гуменюк.

Крім того, посилені репресивні методи ворога з вишукування представників руху опору на тимчасово окупованих територіях.

"Вони посилюють поліцейські та терористичні заходи щодо чоловіків, які знаходяться там. Продовжується практика подворових обходів, вишукування на людях тих самих татуювань. Тобто практика їхніх дій не змінюється. Час від часу вони її посилюють чи послаблюють", – повідомила речниця.

Нагадаємо, на Півдні на окремих ділянках ЗСУ просунулися на декілька десятків кілометрів. Чотири населені пункти офіційно повністю звільнені від російських окупантів.

Росіяни опинилися в складних умовах через контрнаступ ЗСУ, вони намагаються вести перемовини із українськими військовими про складання зброї.