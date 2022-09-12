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За держзраду на Харківщині затримано експоліцейського, який після деокупації намагався втекти до РФ, – Офіс генпрокурора

Після захоплення РФ у лютому смт Великий Бурлук колишній начальник одного із секторів відділення поліції № 1 Куп’янського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перейшов на бік ворога.

За держзраду на Харківщині затримано експоліцейського, який після деокупації намагався втекти до РФ, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

За підозрою у державній зраді затримано колишнього поліцейського, який після деокупації населеного пункту Великий Бурлук на Харківщині намагався втекти до Росії.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, після захоплення ЗС РФ у лютому смт Великий Бурлук колишній начальник одного із секторів відділення поліції № 1 Куп’янського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перейшов на бік ворога.

"Він висловлював своє позитивне ставлення до дій країни-агресора та допомагав представникам РФ у створенні нового окупаційного правоохоронного органу в смт Великий Бурлук", – йдеться у повідомленні.

Також експравоохоронець передав російській армії службову автівку та дозволив користуватися приміщенням кафе, що належить його дружині.

Правоохоронці затримали зрадника на кордоні з РФ, коли він намагався втекти.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, наразі на окупованих територіях Харківщини триває контрнаступ.

Селище Великий Бурлук стало відомим 10 квітня, коли у Харківській області зафіксували колону російської військової техніки довжиною близько 13 км, що рухалася до обласного центру через цей населений пункт.

10 травня повідомлялося, що українські підпільники привітали окупантів Великого Бурлука з 9 травня листівками з текстом: "Ми вже близько. Вас усіх чекає смерть". ФСБ безуспішно намагалася знайти людей, які їх розклеїли.

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