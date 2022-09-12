Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Шмигаль застеріг від ейфорії: хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною
Шмигаль застеріг від ейфорії: хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною
Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: 300 вбитих, 14 танків, шість артилерійських систем і літак – втрати ворога за минулу добу

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.

Генштаб: 300 вбитих, 14 танків, шість артилерійських систем і літак – втрати ворога за минулу добу
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога за минулу добу. Українські захисники знищили близько 300 військовослужбовців РФ. Загальні людські втрати противника з 24.02 до 12.09 наближаються до 53 000 осіб вбитими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За наданою інформацією, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.09 орієнтовно склали:

  • особовий склад ‒ близько 52 950 (+300) осіб ліквідовано,  
  • танки  ‒ 2168 (+14) од.,
  • бойові броньовані машини ‒ 4640 (+23) од.,
  • артилерійські системи – 1269 (+6) од.,
  • РСЗВ – 311 (+0) од.,
  • засоби ППО ‒ 162 (+0) од.,
  • літаки – 243 (+1) од.,
  • гелікоптери – 213 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1) од.,
  • крилаті ракети ‒ 216 (+0),
  • кораблі/катери  ‒ 15 (+0) од.,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3463 (+18) од.,
  • спеціальна техніка  ‒ 117 (+0) од.

Нагадаємо, Генштаб також повідомив, що за минулу добу захисники відтіснили росіян з понад 20 населених пунктів. Окупанти кидають свої позиції та втікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ із награбованим майном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також