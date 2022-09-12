Генштаб: 300 вбитих, 14 танків, шість артилерійських систем і літак – втрати ворога за минулу добу

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.

Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога за минулу добу. Українські захисники знищили близько 300 військовослужбовців РФ. Загальні людські втрати противника з 24.02 до 12.09 наближаються до 53 000 осіб вбитими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За наданою інформацією, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.09 орієнтовно склали:

особовий склад ‒ близько 52 950 (+300) осіб ліквідовано,

танки ‒ 2168 (+14) од.,

бойові броньовані машини ‒ 4640 (+23) од.,

артилерійські системи – 1269 (+6) од.,

РСЗВ – 311 (+0) од.,

засоби ППО ‒ 162 (+0) од.,

літаки – 243 (+1) од.,

гелікоптери – 213 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1) од.,

крилаті ракети ‒ 216 (+0),

кораблі/катери ‒ 15 (+0) од.,

автомобільна техніка та автоцистерни – 3463 (+18) од.,

спеціальна техніка ‒ 117 (+0) од.

Нагадаємо, Генштаб також повідомив, що за минулу добу захисники відтіснили росіян з понад 20 населених пунктів. Окупанти кидають свої позиції та втікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ із награбованим майном.