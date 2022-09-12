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Харківщина на 80% відновила електропостачання після обстрілів, Дніпропетровська область – повністю

Полтавська і Сумська полагодили постачання ще учора. 

Харківщина на 80% відновила електропостачання після обстрілів, Дніпропетровська область – повністю

Дніпропетровська область станом на 8:30 ранку уже повністю відновила електропостачання в усіх громадах, де воно зникло вчора через ворожі обстріли.

Все працює в штатному режимі, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"За інформацією енергетиків, на цю хвилину з електрикою усі міста та громади нашої області", – написав він.

Харківська область відновила електропостачання на 80%. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Роботи з відновлення тривають. 

У Сумській області електро- і водопостачання відновили ще вчора. У Полтавській – теж. 

Нагадаємо, учора ввечері Росія завдала терористичних ударів по критичній інфраструктурі України, маючи на меті залишити без електропостачання мирних громадян. Частково світло зникло в Полтавській, Сумській, Дніпропетровській області. У Донецькій – повністю, у Харківській – майже повністю. 

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