Харківщина на 80% відновила електропостачання після обстрілів, Дніпропетровська область – повністю

Полтавська і Сумська полагодили постачання ще учора.

Дніпропетровська область станом на 8:30 ранку уже повністю відновила електропостачання в усіх громадах, де воно зникло вчора через ворожі обстріли.

Все працює в штатному режимі, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"За інформацією енергетиків, на цю хвилину з електрикою усі міста та громади нашої області", – написав він.

Харківська область відновила електропостачання на 80%. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Роботи з відновлення тривають.

У Сумській області електро- і водопостачання відновили ще вчора. У Полтавській – теж.

Нагадаємо, учора ввечері Росія завдала терористичних ударів по критичній інфраструктурі України, маючи на меті залишити без електропостачання мирних громадян. Частково світло зникло в Полтавській, Сумській, Дніпропетровській області. У Донецькій – повністю, у Харківській – майже повністю.