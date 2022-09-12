Унаслідок обстрілу Харкова загинула людина, постраждали ще двоє

Будинок, у який влучив снаряд, частково зруйновано.

Унаслідок нічного обстрілу Новобаварського району Харкова загинула одна людина, постраждали ще двоє.

Будинок, в який потрапив російський снаряд, частково зруйновано. Про це мер міста Ігор Терехов повідомив у телеграмі.

Про удар по Новобаварському району міський голова повідомив близько опівночі.

Комунальні сервіси міста уночі боролись із наслідками попереднього обстрілу, який вразив критичну інфраструктуру.

"Водопостачання в Харкові уночі було відновлено", – написав він.

Метро і наземний електротранспорт працюють.

Нагадаємо, вчора увечері в Харкові, як і в низці інших українських міст, від російських обстрілів зникло світло. РФ цілеспрямовано вдарила по критичній інфраструктурі, аби завдати великої шкоди мирним українцям.