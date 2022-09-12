Унаслідок обстрілу Харкова загинула людина, постраждали ще двоє

Унаслідок нічного обстрілу Новобаварського району Харкова загинула одна людина, постраждали ще двоє.
Будинок, в який потрапив російський снаряд, частково зруйновано. Про це мер міста Ігор Терехов повідомив у телеграмі.
Про удар по Новобаварському району міський голова повідомив близько опівночі.
Комунальні сервіси міста уночі боролись із наслідками попереднього обстрілу, який вразив критичну інфраструктуру.
"Водопостачання в Харкові уночі було відновлено", – написав він.
Метро і наземний електротранспорт працюють.
Нагадаємо, вчора увечері в Харкові, як і в низці інших українських міст, від російських обстрілів зникло світло. РФ цілеспрямовано вдарила по критичній інфраструктурі, аби завдати великої шкоди мирним українцям.