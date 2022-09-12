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Унаслідок обстрілу Харкова загинула людина, постраждали ще двоє

Будинок, у який влучив снаряд, частково зруйновано. 

Унаслідок обстрілу Харкова загинула людина, постраждали ще двоє
Окупанти. Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Унаслідок нічного обстрілу Новобаварського району Харкова загинула одна людина, постраждали ще двоє.

Будинок, в який потрапив російський снаряд, частково зруйновано. Про це мер міста Ігор Терехов повідомив у телеграмі

Про удар по Новобаварському району міський голова повідомив близько опівночі. 

Комунальні сервіси міста уночі боролись із наслідками попереднього обстрілу, який вразив критичну інфраструктуру. 

"Водопостачання в Харкові уночі було відновлено", – написав він.

Метро і наземний електротранспорт працюють. 

Нагадаємо, вчора увечері в Харкові, як і в низці інших українських міст, від російських обстрілів зникло світло. РФ цілеспрямовано вдарила по критичній інфраструктурі, аби завдати великої шкоди мирним українцям. 

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