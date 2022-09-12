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МВФ планує надати Україні та іншим країнам допомогу для подолання здорожчання їжі, – Reuters

Деталі програми ще обговорюються, але програма може дозволити країнам позичити до 50% своєї квоти.

МВФ планує надати Україні та іншим країнам допомогу для подолання здорожчання їжі, – Reuters
Фото: Shebeko/Depositphotos

Міжнародний валютний фонд шукає шляхи для екстреного фінансування країн, що зіткнулися з викликаним війною проти українців ростом цін на харчі. Ці заходи виконавча рада фонду планує обговорити 12 вересня, пише Reuters із посиланням на джерела

План, про який раніше не повідомлялося, презентують на неофіційному засіданні. 

Він має на меті допомогти Україні та іншим країнам, яких торкнулися економічні наслідки розвʼязаної РФ війни. При цьому проєкт не передбачає навʼязування умов, які треба виконати, як у програмах регулярного фінансування. Масштаби та конкретні заходи лишаються невідомими.

За словами співрозмовників агентства, офіційне голосування на підтримку цієї програми, яку фонду готував останні місяці, очікується у жовтні. У випадку схвалення програма збільшить існуючи ліміти доступу і дозволить всім країнам-членам позичати до 50% своєї квоти МВФ у межах інструментів швидкого фінансування та кредитування, які обслуговують країни з низьким рівнем доходів. 

"Концепт простий, але міг би допомогти багатьом країнам", – повідомив один зі співбесідників. 

Квота України в МВФ складає близько $2,8 млрд. 

Згідно з даними Держстату, станом на липень порівняно з минулим роком ціни на хліб і вершкове масло зросли в Україні на 37 і 25%, на овочі – на 102%, макарони – на 29%, рибу – на 32,5%, цукор – 19%.

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