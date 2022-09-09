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Родинам українських полонених Мінреінтеграції перерахувало 5,3 млн грн

Українці, яких звільнили з російського полону, тримали 2,4 млн грн.

Родинам українських полонених Мінреінтеграції перерахувало 5,3 млн грн
Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Родинам українців, які перебувають у російському полоні, перерахували 5,3 мільйона гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Українці, яких звільнили з полону окупантів, отримали 3,4 млн грн.

"Зокрема, 53 сім’ї політв’язнів Російської Федерації отримали виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. грн. Таку ж одноразову грошову допомогу отримали 34 колишніх полонених. Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії", - зазначили в міністерстві.

Фінансову допомогу будуть надавати й іншим громадянам України, яких звільнили з полону, а також родичам тих, хто ще там перебуває, наголосили в МінТОТ.

Нагадаємо, в Україні відновили виплати звільненим з російського полону українцям і тим, хто ще перебуває в неволі. 

В липні 106 українців Міжвідомча комісія визнала позбавленими свободи внаслідок збройної агресії РФ. Всім їм пообіцяли виплатити одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн

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