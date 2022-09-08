​На безпеку та оборону в 2023 році буде передбачено понад 1 трлн грн, - Зеленський

Президент також наголосив на важливості забезпечення соціальних зобов’язань у повному обсязі.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у проєкті державного бюджету на 2023 рік буде передбачено понад 1 трлн грн на сектор безпеки й оборони, а також - на індексацію пенсій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Зрозуміло, що це буде бюджет країни, яка воює. Урядовці представлять параметри проєкту, але я зараз зазначу деякі важливі пункти – політично важливі. Перше. Понад трильйон гривень наступного року буде спрямовано на сектор безпеки й оборони. Це буде пріоритетом номер один", - сказав Зеленський.

Другим важливим пунктом, за словами президента, є забезпечення соціальних зобов’язань у повному обсязі.

"Зокрема, хочу, щоб мене почули українські пенсіонери: уряду поставлено завдання наступного року так само, як і цьогоріч, забезпечити індексацію пенсій для всіх наших пенсіонерів", – зазначив він.

Третім пунктом, який має бути врахований при підготовці проєкту держбюджету, Зеленський назвав максимальне скорочення всіх некритичних видатків держави, щоб пройти складний час та забезпечити фінансову й соціальну стабільність.

"Все те, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному та культурному забезпеченню наших людей. Уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від урядовців пропозицій", - сказав Зеленський.

При цьому президент наголосив, що в проєкті бюджету також мають бути передбачені рішення з активізації економічних відносин у країні.

"Програма кредитування «5-7-9%» зберігається. Діятимуть також інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберігати робочі місця, залучати нових працівників", - наголосив Зеленський.

"І пʼяте. Буде створений спеціальний фонд відновлення, який наповнюватиметься зокрема з конфіскованих російських активів", - додав президент.

Зеленський також висловив переконання, що проєкт бюджету буде поданий до Верховної Ради вчасно, як це й передбачено законом.

Нагадаємо, в серпні фінансування держаного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел склало 4,69 млрд доларів. За офіційним курсом це становить 172 млрд гривень.

30 серпня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за проєкт закону 7669 про внесення зміни до закону України “Про державний бюджет України на 2022 рік". Передбачається, що кошти дорожнього фонду будуть використовувати не лише на армію та виплату боргів.