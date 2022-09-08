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Росіяни запустили в Німеччині фейковий сайт для дискредитації Зеленського

Портал створений для привласнення коштів під виглядом Фонду допомоги Україні.

Росіяни запустили в Німеччині фейковий сайт для дискредитації Зеленського
Фото: Офіс президента

Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що 7 вересня з’явився такий сайт для німецької аудиторії. Його запуск мав відбутися 30 вересня.

Про цей інтернет-майданчик немає жодної інформації на офіційних ресурсах ОП, а також - ніяких заяв Зеленського.

"Крім того, сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проєкт нагадує класичну фінансову піраміду. Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок президента України та Офісу Глави держави", - наголосили в ОП.

Нагадаємо, в серпні українська розвідка попередила, що спецслужби РФ створюють фейковий сайт "Фонду Зеленського".

Станом на 10 серпня кремлівські пропагандисти встигли створити сайт, підготувати для поширення в соцмережах фейкові скриншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення фонду, а також створити базу так званих "мережевих лідерів" та блогерів для подальшого поширення матеріалів.

На додаток, російські пропагандисти навіть підготували меми та коментарі, аби публікувати їх пізніше в соціальних мережах.

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