У Канаді невдовзі після арешту помер підозрюваний у смертельній різанині

У Канаді помер Майлз Сандерсон, якого затримали за підозрою у нападі з ножем на громаду корінного народу крі у провінції Саскачеван. Унаслідок різанини загинуло 10 людей і 18 отримали поранення.

Про це пише Reuters з посиланням на ЗМІ.

Канадське агентство Global News з посиланням на кілька джерел у правоохоронних органах пізніше повідомило, що Сандерсон здався поліції живим. Його забрали у машині швидкої допомоги після погоні на шосе, під час якої поліція протаранила його автомобіль з дороги.

Невдовзі після цього він помер від невстановлених травм, які, на думку влади, чоловік завдав сам собі.

Офіційну причину смерті оголосять після розтину.

Нагадаємо, Майлза Сандерсона заарештували на території провінції біля міста Ростерн вдень 7 вересня. Поліція розшукувала чоловіка з травня, коли він перестав відвідувати свого офіцера умовно-дострокового звільнення після відбуття покарання за напад, пограбування та погрози.

Другого підозрюваного, брата Сандерсона Демієна знайшли мертвим у понеділок.

Ці напади стали одними з найбільш смертоносних у сучасній історії Канади.

Крі – це корінний народ Північної Америки. Станом на 2015 рік у Саскачевані було зареєстровано близько 115 000 крі.