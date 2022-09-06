Підозрюваного у смертельній різанині у Канаді знайшли мертвим, його брата ще шукають

Канадська поліція знайшла мертвим одного з підозрюваних у ножовій атаці на громаду корінних народів провінції Саскачеван, внаслідок якої загинуло 11 людей. Йдеться про 31-річного Демієна Сандерсона.

Про це пише Reuters з посиланням на Королівську кінну поліцію провінції.

Його знайшли мертвим у резервації “Перша нація Джеймса Сміта” (James Smith Cree Nation) у густій траві біля будинку, який обшукували правоохоронці. На тілі чоловіка виявили травми, наразі смерть не розглядається як самогубство.

Водночас інший підозрюваний – його брат, 30-річний Майлз Сандерсон досі перебуває на волі. Він, можливо, отримав травми і, ймовірно, звертається за медичною допомогою. Чи є версія, згідно з якою він вбив брата – невідомо.

Поліція все ще вважає Майлза Сандерсона небезпечним для суспільства, навіть з пораненнями, адже він має тривале кримінальне минуле.

CBC News повідомили, що поліція розшукувала Майлза Сандерсона з травня, коли він перестав відвідувати свого офіцера умовно-дострокового звільнення після відбуття покарання за напад, пограбування та погрози.

Зазначимо, ці напади стали одними з найбільш смертоносних у сучасній історії Канади. Братів підозрюють також у пораненні 19 людей.

Нагадаємо, правоохоронці вважають, що деякі поранення були цілеспрямованими, деякі – випадковими.

Крі – це корінний народ Північної Америки. Станом на 2015 рік у Саскачевані було зареєстровано близько 115 000 крі.