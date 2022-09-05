Президент КНР проведе переговори з Токаєвим і підпише з ним низку документів про співпрацю.

Президент Китаю Сі Цзіньпін 14 вересня відвідає Казахстан. Це буде його перший міжнародний візит із початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомив речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, передає KTK.

За його словами, Сі Цзіньпін прибуде до Казахстану на запрошення президента Касим-Жомарта Токаєва. Вони проведуть двосторонні переговори та підпишуть документи про співпрацю у різних галузях.

Смадіяров зазначив, що візит "спрямований на подальше поглиблення всебічного стратегічного партнерства та розвиток політичного, торговельно-економічного, культурно-гуманітарного співробітництва між країнами". Він також уточнив, що участь глави КНР у З'їзді лідерів світових релігій поки що не підтверджується.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю гонконгській газеті South China Morning Post, де закликав китайського лідера до діалогу. Він сподівається переконати Сі Цзіньпіна змінити свою позицію щодо РФ і використати китайські політичні та економічні важелі впливу на Москву задля припинення війни.

Чи відбудуться прямі перемовини Зеленського з китайським Сі, читайте в матеріалі LB.ua.