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12 німецьких земель більше не приймають шукачів притулку через біженців з України, - Spiegel

Розміщення все ще можливе у великих землях.

12 німецьких земель більше не приймають шукачів притулку через біженців з України, - Spiegel
Фото: EPA/UPG

Через велику кількість біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини блокують прийняття нових біженців.

Про це повідомляє Spiegel.

"На тлі великої кількості людей 12 земель наразі активували блокування у системі первісного розміщення. Навантаження на федеральні землі виникає через біженців з України та загальну міграцію", - цитує прессекретаря Міністерства внутрішніх справ видання.

За її словами, з початку війни з України до Німеччини виїхали понад 980 тис. осіб, останнім часом це у середньому 875 осіб на день.

Міністерству відомо, що кілька федеральних земель висловили стурбованість тим, що незабаром вони досягнуть межі своїх можливостей.

 

Проте в міністерстві заявили, що розміщення все ще можливе, оскільки наразі біженців та мігрантів приймають у великих землях.

Нагадаємо, 27 серпня у німецькому Лейпцизі в районі Грюнау невідомі намагалися підпалити дитячий садок, де виховуються діти-біженці з України.

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