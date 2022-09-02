Газпром повністю зупинив роботу “Північного потоку”

Газпром зупинив роботу “Північного потоку” на невизначений термін. Газовий монополіст мотивує це тим несправностями єдиної газової турбіни, які необхідно усунути.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на Газпром.

При проведенні планового технічного обслуговування на газоперекачувальному агрегаті на компресорній станції “Портова” було виявлено витік мастила. Через це Ростехнагляд попередив Газпром, що такі несправності не дозволяють забезпечити безпечну експлуатацію газотурбінного двигуна.

У газового монополіста стверджують, що усунути витік можна лише “в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства”. Тому газопровод зупинено до усунення зауважень до роботи обладнання.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що більше не можна покладатись на постачання газу з Російської Федерації.