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Зеленський пропонує ЄС імпортувати українську електрику замість російських брудних ресурсів

Україна може стати зеленим енергохабом для Європи.

Зеленський пропонує ЄС імпортувати українську електрику замість російських брудних ресурсів
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може замінити Росію як постачальника енергоресурсів і стати енергохабом для Європи. Про це він заявив на економічному форумі "Амброзетті".

Президент нагадав, що, захопивши Запорізьку АЕС, Росія послабила можливість України експортувати електрику в Європу та стабілізувати ситуацію в сусідніх країнах.

Крім того, окупанти вдаються до провокацій та ядерного шанажу. Під час візиту на ЗАЕС місії МАГАТЕ російські війська не допустили туди незалежних журналістів.

"Україна готова нарощувати експорт електрики в країни ЄС. Зокрема, для цього важливо, щоб ЗАЕС повернулась в безпечний режим роботи і залишалась підключеною до української енергомережі", - зазначив Зеленський і закликав ЄС імпортувати українську електрику замість російських ресурсів.

"Навіть зараз при всіх складностях, ми можемо експортувати такий обсяг електрики, який відповідає як мінімум 8% споживання всієї Італії. Україна може стати зеленим енергохабом для Європи, який замінить російські брудні енергоресурси. Брудні в різних сенсах цього слова і в екологічному, і в моральному", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, учора місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Україна домовлялася з інспекторами, що разом із ними до станції потраплять незалежні журналісти, але росіяни заборонили це. 

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