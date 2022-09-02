До нових військових навчань Росії "Схід" залучені на 20% менше військових, ніж минулого разу, – МО Британії

Британське міністерство вважає, що війна в Україні довела нездатність навчань росіян підтримати здатність збройних сил проводити масштабні та складні операції.

Попри війну в Україні, вчора Росія почала військові навчання "Схід". Москва заявляла, що в них візьмуть участь 50 000 військових, але не схоже, щоб їй вдалося залучити понад 15 000.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому у твіттері.

"Це приблизно 20% від військ, які брали участь в останніх навчаннях "Схід" у 2018", – заявило міністерство.

"Воєнні дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, як «Схід», не змогли підтримати здатність збройних сил проводити масштабні та складні операції", – вважають британці.

У міноборони також додали інформацію щодо поточної ситуації на фронті. Зазначено, що на півдні України тривають важкі бої.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Y4Lx6QbYuG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 2, 2022

Навчання "Схід-2022" проходитимуть до 5 вересня на 13 полігонах, включно з Курильськими островами. До тренувань вирішили долучитися Індія, Китай, Білорусь, Монголія, Таджикистан та інші країни.