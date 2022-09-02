Важкі бої тривають у двох районах Херсонської області, у Миколаївській ППО знищила ракету повітряного базування, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Ворог ударив по Нікопольському району Дніпропетровської області. Поранено одну людину. Через обстріл постраждали два села Червоногригорівськоі громади, пошкоджено будинки, ліцей, газогони та лінія електропередач. Без світла понад 2000 людей, без води – майже 5 000. Аварійні бригади вже лагодять, йдеться у повідомленні від ОВА.

Уночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову у Холодногірському районі. Місця прильотів обстежують, ракети влучили в землю на територію одного з підприємств, пошкоджені кілька приміщень. Постраждалих немає. Протягом доби окупанти із артилерії обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. Внаслідок обстрілу Харківського району (Руська Лозова) загинула одна людина.

У Луганській області по позиціях наших захисників на Бахмутському напрямку уночі окупанти вдарили ракетами, здійснили 10 артилерийських та девʼять мінометних обстрілів. Двічі застосовували РСЗВ.

У Донецькій за добу четверо загиблих, 10 поранених. Вночі – ракетні удари по Слов'янську (зруйновано дитячий садок), у Костянтинівці ракета впала на перехрестя: пошкоджена дорога, у селі Олександрівка Черкаської громади пошкоджено будівлі механічного двору фермерського господарства. За добу обстріляні Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Курахове, смт Велика Новосілка, смт Олексієво-Дружківка, с. Желанне Друге, с. Карлівка, станція Сіль. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

За минулу добу обстрілів зазнав Миколаїв та райони області. Вчора ввечері артилерійського обстрілу зазнало с. Зелений Гай, внаслідок чого відбулось загоряння трьох житлових будинків. Попередньо без постраждалих. Вночі ворог обстріляв с. Новомиколаївка Первомайської громади. Частково зруйновано господарські будівлі. Постраждалих немає. Опівночі – ворожий обстріл околиці с. Костянтинівка Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

За інформацією ОК "Південь", вчора, 1 вересня, ворог випустив ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді. Ракету знищили Сили протиповітряної оборони. Також протягом минулої доби були обстріли прилеглих територій смт Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. Вночі – обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання були по відкритих територіях та у вже зруйнований житловий будинок. Постраждалих немає.

Вибухи лунали на території Херсонської області протягом всієї ночі і вдень. Знову декілька разів було оголошено повітряну тривогу. Важкі бойові дії тривають у Каховському та Бериславському районах, дуже багато населених пунктів на межі знищеня.

Російські військові та місцеві колоборанти продовжують організацію референдуму. Наразі вони форумують "незалежних спостерігачів" для проведення псевдореферендуму. Зокрема, планують залучити місцевих колаборантів, представників "дружніх країн" та громадян ЄС.

Перший дзвоник у школах містах відбувся, але, за спостереженням місцевих жителів, дітей було дуже мало, батьки знаходились за воротами шкіл, а на подвір’ї ходили озброєні солдати.

Згідно зі зведенням Генштабу, Росія продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створення сприятливих умов для відновлення наступу.