Росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область. Поранено чоловіка, пошкоджені будинки, ліцей, газогони

Цієї ночі ворог знову вдарив по Нікопольському району Дніпропетровської області. Вогонь вівся з "градів" по двох селах Червоногригорівської громади.

Поранено 56-річного чоловіка, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

"Він намагався врятуватися від обстрілів – їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною…Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", – написав він.

Унаслідок цього обстрілу понівечені 16 будинків, один знищено. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, авто, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад 2 000 людей, без води – майже 5 000. На місці уже працюють аварійні бригади.

Нагадаємо, за вчора росіяни пошкодили в Дніпропетровській області пів сотні приватних будинків, понад три десятки господарчих споруд, з десяток об'єктів, серед яких – магазини, ліцей, селищна рада, амбулаторія. Також газогони і лінію електропередач.