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Росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область. Поранено чоловіка, пошкоджені будинки, ліцей, газогони

Чоловік зазнав поранень, коли намагався врятуватись від обстрілу. 

Росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область. Поранено чоловіка, пошкоджені будинки, ліцей, газогони
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Цієї ночі ворог знову вдарив по Нікопольському району Дніпропетровської області. Вогонь вівся з "градів" по двох селах Червоногригорівської громади. 

Поранено 56-річного чоловіка, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм

"Він намагався врятуватися від обстрілів – їхав з села. Ворожий снаряд поцілив поряд з машиною…Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", – написав він. 

Унаслідок цього обстрілу понівечені 16 будинків, один знищено. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, авто, газогони та лінії електропередач. Без світла лишилися понад 2 000 людей, без води – майже 5 000. На місці уже працюють аварійні бригади. 

Нагадаємо, за вчора росіяни пошкодили в Дніпропетровській області пів сотні приватних будинків, понад три десятки господарчих споруд, з десяток об'єктів, серед яких – магазини, ліцей, селищна рада, амбулаторія. Також газогони і лінію електропередач. 

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