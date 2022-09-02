Зеленський скасував Указ про створення делегації України в Тристоронній контактній групі

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом від 1 вересня скасував дію низки документів щодо створення та роботи делегації України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях

У переліку документів, що втратили чинність, є указ від 5 травня 2020 року про створення делегації, а також документи про зміни у її складі.

Указ набрав дію в день оприлюднення.

Нагадаємо, Тристоронню контактну групу створили у 2014 році після початку російської агресії в Україні. Україну у ній представляли уповноважені представники.

У травні 2020 року Зеленський підвищив рівень представництва України у групі.

22 лютого 2022 року, за два дні до початку війни, у Росії заявили, що питання Мінських домовленостей більше не стоїть у порядку денному.